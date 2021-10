Quartier: la nouvelle Lombardie prend forme

Il était nécessaire de remettre un peu de verdure au cœur de ce quartier gris de la Lombardie, dans les Hauts de Rouen. Une fois terminée la réhabilitation menée par Rouen Habitat, “il fallait mettre en valeur ces immeubles”, a noté Valérie Fourneyron, maire de Rouen, lors de la visite qui était faite vendredi 17 février. La première phase de ce réaménagement extérieur est aujourd’hui achevé.

Relooking vert

Le but était de constituer un nouvel écrin pour ces ensembles, en récréant un cœur de quartier. Des jardins publics ont été aménagés, non loin des immeubles de Rouen Habitat. Le mail piétonnier a été prolongé jusqu’à l’immeuble de la Banane et est désormais bordé d’arbres fruitiers. Enfin, une nouvelle voie a été créée, reliant le cours Galilée à la rue Le Verrier.

Ce vaste travail de réhabilitation du quartier, a coûté près de 3 millions d’euros, financé à hauteur de 66 % par l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU), 23 % par la Région Haute-Normandie et 11 % par la Ville de Rouen.

La deuxième phase de travaux se poursuivra dès ce printemps. Au programme : l’aménagement du jardin Cassiopée, de la place Maria Mitchelle et de la rue Le Verrier.

(Photo Perspective Bat’illustre)