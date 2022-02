Salle Louis Jouvet : le nouveau support culturel des Hauts-de-Rouen

Elle va changer non seulement de visage, mais aussi de programmation, pilotée par la Chapelle Saint Louis, en proposant un ensemble de manifestations culturelles qui n’auront rien à envier à celles du centre de Rouen.



Ancrée dans un quartier

Les travaux auront pour but d’optimiser au maximum cet espace qui ne servira pas uniquement aux spectacles. “Après les travaux, la salle sera complètement modulable”, précise Sonia Leplat, coordinatrice de la politique culturelle et associative de la Ville. La municipalité se propose en effet d’en faire le point d’appui de la médiation culturelle ainsi qu’un lieu de résidence d’artistes. “Nous voulons offrir un lieu culturel en lien direct avec la population”, indique Laurence Tison, maire-adjoint de Rouen en charge de la culture. “Les artistes y travailleront avec les gens du quartier.”



Une “boîte noire”

Pour répondre à ces nouveaux besoins, la salle va se transformer en “boîte noire”. Elle sera entièrement ceinte de rideaux noirs. “Le plafond aura une isolation phonique et un système, qui permettra l’installation du matériel technique comme des projecteurs, va être installé.” Une nouvelle sortie de secours et un accès pour les personnes handicapées sont également programmés.

Les travaux débuteront à la fin de l’année pour une ouverture prévue fin mars- début avril 2012. Pour mener à bien ce projet, la mairie de Rouen a engagé un budget de 260 000 €, dont 140 000 € seront consacrés au travaux d’aménagement pur et 137 000 € aux équipements scéniques.



Anne Letouzé