Shy'm, l’icône urban pop, au Zénith de Rouen

Shy’m chante et danse depuis son enfance. Parfumées d’une coloration zook, ses premières références s’appelaient aussi Claude François et le Rythm’n Blues. Tamara – son prénom à la ville – a passé son adolescence dans les cours de danse, les répétitions et les enregistrements. Jusqu’à ce qu’elle renconter K-Maro, son opposé. Lui “Bad boy” venu du rap québécois, elle, jolie, élégante et raffinée. La magie opère et c’est le début d’une collaboration fructueuse.

Shy’m s’est employée de toute son énergie pour vaincre une timidité qui la paralysait au point de ne pas pouvoir se produire sur scène. Sortie vainqueur, elle y fera référence par le choix de son nom de scène. “Shy” pour timide, mais avec le “M” de Martinique, source d’émancipation.

La danseuse, toujours très investie dans ses clips, nous invite pour une soirée teintée d’électro autour de thématiques comme le couple en conflit (“Prendre l’air”) ou le piège de la séduction (“Déjà vu”). “Je suis moi” sort du lot, avec son refrain accrocheur.

Pratique. Jeudi 8 mars, à 20h, Zenith de Rouen. Tarifs de 22 Informations : 02 32 91 92 92 ; www.zenith-de-rouen.com.