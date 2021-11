Piano : un quatre mains russe pour une romance

Quatre bras, quatre mains, deux cerveaux et surtout deux amis pour interpréter Bach, Mozart ou encore Schubert. Les deux russes, Alexeï Lubimov et Yuri Martynov, son ancien élève, conjuguent leur talent et leur sensibilité sur piano forte. Ce descendant du piano permet en effet à deux artistes de jouer en même temps. Quoi de mieux pour faire vivre des œuvres romantiques ?



Pratique. Lubimov et Martynov, mardi 13 mars, 20h, au théâtre des arts, Rouen. Tarifs de 10 à 30 €. Tél. 0810 811 116.

(Photo François Sechet)