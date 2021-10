Le romantisme à l'honneur au Théâtre des Arts de Rouen

Alexandre Tharaud, pianiste virtuose international, est de retour au Théâtre des Arts de Haute-Normandie, les jeudi 9 et vendredi 10 juin, pour un récital d’œuvres romantiques de Schubert, Beethoven et de morceaux de compositeurs non-conformistes tels que Debussy et Webern.

Il emmène son auditoire dans “une promenade intime en compagnie de ces deux piliers du romantisme naissant que sont Beethoven et Schubert”, annonce Laurent Bondi, secrétaire général adjoint de l’Opéra.

Dès le début du XIXe siècle, le répertoire pour piano solo, l’instrument de prédilection de la période romantique, prend un essor considérable et ne cesse de s’enrichir. Rosamunde de Schubert, est d’abord l’ouverture et la musique de scène du drame romantique Rosamunde, princesse de Chypre.



Pratique. Les jeudi 9 et vendredi 10 juin, à 20 heures, Opéra de Rouen Haute-Normandie – Théâtre des Arts, tarifs 5€ à 22€.

(Photo Marco Borggreve)