Concert : Lise de la Salle au théâtre des Arts de Rouen

Née à Cherbourg en 1988, initiée à l’instrument depuis l’âge de 4 ans, primée de nombreuses fois, elle est aujourd’hui l’invitée de nombreux festivals en France et à l’étranger. Après une tournée aux USA, en Allemagne et au Japon, elle est sollicitée par les plus prestigieux orchestres de France.

Préparez-vous à découvrir toute sa virtuosité sur des oeuvres d’exception, telles que Aroura de Xenakis, le "Jupiter" de Mozart et le concerto pour piano n°2 de Chopin. Entre l’oeuvre d’un compositeur fasciné par les mathématiques et empreinte de poésie, une oeuvre de jeunesse prometteuse de Chopin et l’ultime production symphonique de Mozart, c’est un superbe panorama sonore qu’offrira l’Opéra de Rouen.

Pratique. Jeudi 6 et vendredi 7 décembre, à 20h, Théâtre des arts, à Rouen. Tarifs de 10 à 30€. Infos sur www.operaderouen.fr