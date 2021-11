Alternance : la formation ancrée dans le réel

La formation en alternance n’est pas une recette miracle pour trouver un emploi, même si elle y contribue fortement. L’idée est simple : admettre que l’entreprise est un lieu de formation. L’élève apprenti alterne cours théoriques et cas concrets.

Du CAP au diplôme d’ingénieur, la quasi-totalité des diplômes peuvent être préparés en alternance, que ce soit en contrat d’apprentissage (de 16 à 25 ans, dérogation possible pour les personnes handicapées) ou en contrat de professionnalisation (pour les 16-25 ans et demandeurs d’emploi de plus de 26 ans).

Autrefois considérée comme une filière d’échec, l’alternance apparaît aujourd’hui comme un “facteur d’insertion socioprofessionnelle et le moyen pour certains candidats de poursuivre des études supérieures”, rappelle Jacques Feray, responsable de la communication à l’IFA Marcel Sauvage, à Mont-Saint-Aignan. Le coût des études est pris en charge ; le candidat perçoit un salaire. Attention, ce type de projet nécessite une certaine maturité de caractère, dans ses choix professionnels.

Pratique. Salon de l’apprentissage et de l’alternance, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen. Quai de la Bourse, les 30 et 31 mars de 10h à 18h.