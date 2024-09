GRETA Portes Normandes.  L'alternance, une voie vers l’excellence professionnelle

Partenaire formation privilégié, le GRETA Portes Normandes accompagne apprentis, salariés, chefs d'entreprise et personnes en recherche d'emploi pour tous leurs projets professionnels en proposant des solutions de formations adaptées à chacun.

Une plongée dans le monde du travail

Accessible aux jeunes de moins de 30 ans et sans limite d'âge pour les travailleurs en situation de handicap, le contrat d'apprentissage se présente sous deux modèles : le contrat à durée limitée de six mois à trois ans maximum ou le contrat à durée indéterminée.

En fonction de l'âge et de l'année de cycle de formation, il permet à l'apprenti de bénéficier d'une rémunération entre 27 et 100% du SMIC.

Il ouvre la porte à différents types de diplômes reconnus par l’Etat (CAP, Bac Pro, BTS, DUT, Licence Pro, Titre Professionnel).

Une solution pour faciliter l'insertion professionnelle

Proposé sous forme de contrat à durée déterminée (6 à 12 mois) ou à durée indéterminée, le contrat de professionnalisation est proposé aux jeunes de 16 à 25 ans, aux demandeurs d'emploi de 26 ans ou plus, ainsi qu'aux personnes bénéficiant d'un contrat aidé et aux bénéficiaires du RSA ou de l'AAH.

Avec une rémunération entre 55 et 100% du SMIC, il implique un temps de formation de 150 heures minimum par an.

L'alternance accessible aux salariés

Une envie de changer de carrière ? Un désir d'évoluer dans son entreprise ? Le dispositif Pro-A s'adresse aux salariés en CDI, salariés sportifs en CDD ou aux salariés en contrat unique d'insertion à durée indéterminée.

D'une durée de 6 à 12 mois, il permet de suivre un parcours de formation en alternance tout en maintenant une rémunération et proposant un emploi du temps flexible et adapté aux besoins des salariés.

Le GRETA Portes Normandes : un accompagnement sur mesure

Conseiller et former aux métiers de demain, voici les missions du GRETA dans ses différentes antennes normandes, à l'instar du GRETA Portes Normandes. Labellisé Eduform et certifié Qualiopi, l'organisme de formation offre aux apprenants des perspectives de carrières concrètes, ainsi qu'un réseau d'entreprises partenaires solides et variées.

L'une des forces de l'établissement ? Des programmes de formation en phase avec le monde du travail et les métiers en tension. Industrie, sanitaire et social, bâtiment, travaux publics, bois, optique, transport, commerce, comptabilité, gestion, secrétariat, métiers d’art, numérique, RH, management, le GRETA Portes Normandes répond aux besoins spécifiques des entreprises locales quelles que soient leur secteur d'activités.

Pour plus de renseignements sur les formations :

Service communication et commercial

greta-portes-normandes-contact@ac-normandie.fr

02 33 98 48 77

www.greta.ac-normandie.fr

https://greta.ac-normandie.fr/greta/greta-portes-normandes/