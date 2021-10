Le Cesi regroupe ses forces à Mont-Saint-Aignan

Jusque-là dispersé sur les deux rives de la Seine, l’établissement, comprenant une école d’ingénieurs (ei.cesi), une école d’informatique (exia.cesi) et un organisme de formation continue (cesi.entreprises), est enfin regroupé au même endroit, après avoir investi un bâtiment anciennement occupé par l’entreprise Scheider Electric.

Désormais, le millier d’étudiants qui vient s’y former chaque année dispose de 5 000 m2 répartis sur deux locaux, seulement séparés par une petite rue. “Nous avions vraiment besoin de nous centraliser et de place, explique Xavier Révérand, un des responsables de l’établissement. Nous avons gagné 800 m2 de salles de formation et 800 m2 de bureaux”.

L’alternance en vogue

Le Cesi, financé par de grandes entreprises et soutenu par certaines institutions, dont le Conseil régional de Haute-Normandie, est depuis 1958, date de sa création, une des références en matière d’alternance. Aujourd’hui, en quête de souplesse, les entreprises en sont friandes. “Notre force est d’être insérés dans un réseau d’entreprises régionales et d’être très ancré dans l’industrie”, poursuit Xavier Révérand. Nous sommes de plus en plus en lien avec les petites et moyennes entreprises. Cela nous arrive même de créer des formations sur demande”.

En France, le Cesi est implanté sur 24 sites et forme chaque année près de 26 000 étudiants.