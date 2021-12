4 nouvelles formations en apprentissage à l'IUT de Cherbourg La Manche

L’ IUT Cherbourg Manche va proposer pour la prochaine rentrée 4 nouvelles formations par la voie de l’apprentissage. Deux diplomes universitaires de technologie les DUT et deux licences professionnelles. C’est

une première en Basse Normandie pour cet IUT qui a convaincu des entreprises d'adopter cette formation en alternance dans des domaines porteurs, les nouvelles normes Basse Consommation, et les formations

liées à l’éolien et l’hydrolien.

Ces nouvelles formations via l’apprentissage, sont rémunérées, de 25 à 61 % du smic ! Elles viennent de recevoir l’agrément du Conseil Régional de Basse Normandie. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant

directement auprès de l’ IUT qui compte aujourd’hui 825 étudiants. L’effectif avait progressé de 50 jeunes à la dernière rentrée.

Ecoutez Philippe Granjeret de directeur de l’IUT Cherbourg Manche