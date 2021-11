Hôtellerie, restauration : faites vos preuves !

Ces dix dernières années, la Haute-Normandie a vu augmenter de 23 % le nombre d’employés dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration pour atteindre en 2009 un effectif salarié permanent de 13 224, auquel s’additionnaient 6 108 saisonniers et 4 034 personnes non salariées.

Le lycée Georges Baptiste à Canteleu est l’un des douze établissements français à préparer au BTS responsable d’hébergement. L’accès à cette formation est réservé aux élèves titulaires d’un baccalauréat technologique ou général. Il permet de travailler en établissement hôtelier ou para-hôtelier comme chef de réception, chef de brigade, responsable des étages, responsable d’établissement ou commercial en charge du développement de l’hôtel.



“Il faut faire ses preuves, passer petit à petit les échelons. Etre mobile surtout car plus l’on fait d’établissements, plus l’expérience est forte”, estime Vincent Golon, proviseur adjoint. Le BTS responsable d’hébergement nécessite un excellent niveau en langue, une grande rigueur.

Morane Sapien, 20 ans, est étudiante en 2nde année de BTS. La jeune femme s’est orientée vers cette formation “principalement pour son attrait pour les langues”. “Cette formation permet d’effectuer trois stages dont un de trois mois et demi en Europe. En première année, l’enseignement est centré sur les techniques de réception, de nettoyage, la promotion de l’hôtel. La deuxième année est axée sur le management : faire des réunions, lancer la journée dans l’étage, gérer les conflits.”

(Photo Marianne Sirgo-Donnaes)