Caen. Le 17B ouvre ses portes à Venoix le 2 septembre

Quarante-six ans qu'il n'avait pas d'adresse, parce qu'éclaté en différents endroits du quartier. Le centre d'animation Venoix, nouvellement nommé le 17B, s'apprête à tourner une page importante de son histoire à Caen en investissant de nouveaux locaux de 1 600 m2 rue maréchal Gallieni. "Nous sommes accolés au groupe scolaire Jean Moulin", situe Jean-Charles Guilmart, l'heureux directeur.

Les extérieurs du site ont été pensés pour favoriser l'accès piétonnier ou cyclable. Par l'allée de Livermead, un parking de 35 places est néanmoins accessible.

Un espace de répit parental

Au total, 28 espaces permettront dès le jeudi 2 septembre un accueil différencié des publics dans ce qui doit devenir un véritable lieu de vie pour le quartier : d'un côté, jusqu'à 140 enfants pourront être pris en charge sur le temps périscolaire, le mercredi ou pendant les vacances grâce à un pôle enfance. De l'autre, les adhérents, jeunes et adultes, pourront retrouver les multiples activités de la MJC en journée ou en soirée (sports et loisirs, fitness et relaxation, musique, chant, théâtre, arts plastiques et créatifs etc.). "Avec ce nouvel établissement, nous doublons l'offre", se réjouit François Théault, le président. "On a enfin un lieu pour nous !", poursuit-il.

L'entrée cathédrale du nouvel établissement, qui mélange bois et béton, est un élément fort de sa future identité architecturale.

Les adolescents ne seront pas en reste avec une pièce et une terrasse entièrement dédiées, en accueil libre. Un espace de répit parental enfin, et c'est complètement nouveau, complète l'établissement. Le projet, évoqué, mis de côté, n'a finalement été véritablement entériné qu'en 2016, pour un coût de près quatre millions d'euros.

La future salle de danse. Elle accueillera jusqu'à 22 cours par semaine, soit environ 400 personnes.

La maison de quartier, à quelques encablures de là, avenue des Chevaliers, abritera, elle, toujours le pôle de vie, la halte-garderie, la bibliothèque et quelques associations.

En chiffres Le centre d'animation Venoix, qui a vu le jour en avril 1968, compte 1 600 adhérents et emploie 35 personnes. À partir de la rentrée, il proposera 89 créneaux d'activité, contre 54 l'an passé. Plusieurs seront assurés par le médiatique Dorian Louvet, ex-aventurier de Koh-Lanta. À ne pas manquer L'inauguration officielle du 17B est prévue le vendredi 3 septembre. Le lendemain, le samedi 4, une journée portes ouvertes doit permettre au plus grand nombre de découvrir ce nouvel espace et la multitude d'activités proposées. À noter particulièrement, les ateliers cuisine pour enfants et adultes. "Mieux manger, ce n'est pas une mode pour nous", assure Jean-Charles Guilmart.

Pratique. Le Centre d'animation Venoix est situé 17 Bis rue maréchal Gallieni à Caen. Tél. 02 31 73 72 51, contact@le17b.com. Accessible en bus par les lignes 2 ou 11. Activités, tarifs etc. à découvrir sur le17b.com.