Présidentielle : comment le Front de Gauche et le FN mènent campagne dans l'agglo rouennaise

Du Front de gauche...

Au Front de Gauche, depuis novembre, la campagne se mène par circonscription. “Nous lions la Présidentielle aux Législatives”, explique Carine Goupil, candidate (PCF) à la députation dans la 1re circonscription (Rouen). La marque de fabrique du courant mélenchoniste ? “Favoriser les échanges pour que le citoyen s’empare des grands thèmes de la campagne. Nous sentons les gens inquiets”.

Régulièrement, Carine Goupil pratique le porte-à-porte et intervient dans des réunions publiques organisée dans les quartiers de Rouen. Entreprises privées, institutions publiques, établissements scolaires : les militants partent à la rencontre des employés. Combien sont-ils à prêter main forte ? Près de 400, adhérents ou sympathisants, estime Carine Goupil.

... au Front national

Et à l’autre bout de l’échiquier politique ? Depuis son QG départemental, très discret, à Saint-Etienne-du-Rouvray, le Front national sort un peu usé de la pêche aux parrainages. “Cela nous a pris du temps, de l’énergie et de l’argent”, reconnaît Jacques Gaillard, secrétaire régional Normandie du FN et candidat aux législatives dans la 3e circonscription. Près de 7 000 € de frais en tous genres pour, au final, trouver en Seine-Maritime... huit signatures en faveur de Marine Le Pen. Conséquence : jusqu’au premier tour, ce sera “du terrain, du terrain, du terrain. On met le paquet”. Au propre comme au figuré : 100 000 projets du FN sont à glisser en moins d’un mois dans les boîtes aux lettres. Jacques Gaillard est confiant. Sur les marchés, selon lui, les militants lepénistes sont écoutés : “Comparé aux années Jean-Marie Le Pen, c’est devenu de la rigolade”.