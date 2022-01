Législatives : le FN en embuscade dans les 2e et 3e circonscriptions

Dans la 2e circonscription (Bois-Guillaume, Boos, Darnétal, Buchy, Gournay en Bray), neuf candidats se disputent un siège tenu par la droite depuis 1993 : la députée sortante UMP Françoise Guégot, Christian Gautier (FG), Elizabeth Lalanne (FN), Anthony L’huillier (DLR), Chantal Ménard (PRG-PS), Véronique Moinet (EELV), Catherine Saillard (NPA), Alain Ternisien (CPF), Christelle Torre (LO).

Si l’on s’en tient aux résultats de la Présidentielle, où Nicolas Sarkozy avait viré dès le premier tour largement en tête devant François Hollande, la députée UMP part favorite. Mais une possible triangulaire au second tour, si le Front national dépassait les 12,5 % des électeurs inscrits au premier, pourrait troubler le jeu et rebattre les cartes. A observer donc de près.

Dans la 3e circonscription (quartiers sud de Rouen, Le Petit-Quevilly, Saint-Etienne du Rouvray, Sotteville), le député PS Pierre Bourguignon a dû céder sa place au profit de Luce Pane. Avec elle, neuf autres candidats concourent pour le remplacer : Brigitte Brière (DLR), Brahim Charafi (Centre pour la France), Christophe Chomant (centriste), Vincent Crepel (SP), Jacques Gaillard (FN), Jean-Pierre Lancry (EELV), Pascal Le Manach (LO), Christine Poupin (NPA), Hubert Wulfranc (FG-PCF).

Dans cette circonscription où la gauche tient le haut du pavé, l’UMP s’est éclipsée au profit d’un centriste. Il faut dire que Nicolas Sarkozy n’avait obtenu que 16,68% des voix au premier tour de la Présidentielle (à peine mieux que Marine Le Pen (16,44%). Et 33% seulement au second tour. Les spécialistes s’intéresseront donc plutôt au combat interne à la gauche dans cette circonscription, entre la nouvelle égérie socialiste de Sotteville et le maire PCF de Saint-Etienne-du-Rouvray.