ERDF : ils explorent les lignes en hélicoptère

Un poteau, trois fils et la lumière arrive dans les habitations. En Haute-Normandie, le réseau d’ERDF, haute et basse tension, comprend près de 29 500 km de lignes. Depuis 1987, une partie des opérations de surveillance se fait par hélicoptère. “Un agent à pied inspecte 30 km de lignes par jour, un hélicoptère 200. Il peut atteindre des zones difficiles d’accès, c’est pourquoi nous combinons les deux”, explique-t-on à ERDF Normandie. Chaque année, un tiers du réseau est passé au crible, soit l’quivalent de 10 000 kilomètres.

A bord, les agents vérifient les hauteurs des lignes, ainsi que la distance qui les séparent de la végétation voisine. “Pour ce faire, nous sommes à 15 ou 20 mètres de haut, afin de nous positionner juste au-dessus et d’avoir une vision nette et claire”, explique Philippe Fabregat, pilote d’hélicoptère et directeur de l’entreprise Airtouraine qui assure les missions. En moyenne, deux anomalies sont détectées tous les trois kilomètres.