Ivre, il incendie une poubelle et s'enfuit

Il est 3h55 ce vendredi 6 avril, une patrouille de la brigade anti-criminalité est requise rue du général De Gaulle à Elbeuf. Un homme a été vu en train de mettre le feu à un conteneur poubelle. Lorsque les forces de l'ordre arrivent, il est justement en train d'entrer dans sa voiture afin de partir. La bac le suit et déclenche ses avertisseurs sonores et lumineux.

La personne finit par s'arrêter, rue Léon Gambetta, à Caudebec-Lès-Elbeuf. Le conducteur est très agité et énervé et refuse tout d'abord d'ouvrir sa porte. Lorsqu'il ouvre, l'intérieur de la voiture dégage une forte odeur d'alcool. L'homme, né en 1974, titube et tient des propos incohérents. Il a refusé de se soumettre à l'éthylomètre et a été emmené à l'Hôtel de Police.