Nuit d'ivresse à Elbeuf et Rouen

Lundi 13 août. Il est 17h25 lorsqu'un véhicule de police patrouillant sur le secteur d'Elbeuf remarque une voiture dont l'un des feux arrières est cassé, rue Pierre et Marie Curie. Après avoir demandé au conducteur de se stationner les policiers le contrôlent. Or celui-ci a les yeux vitreux et son haleine sent fortement l'alcool. Né en 1976, l'homme habitant d'Elbeuf, avait 1,68 gramme d'alcool par litre de sang.

Un peu plus tard le même jour à Elbeuf, vers 21h50, en passant dans la rue Henry, les forces de l'ordre voient un cyclomoteur zigzaguer sur la chaussée. Elles lui demandent de se stationner et constatent effectivement que le conducteur est complètement ivre, il titube et a les yeux brillants. Né en 1969 et originaire d'Elbeuf, il a été contrôlé avec 2,62 grammes d'alcool par litre de sang. Il est en outre apparu que cet homme faisait déjà l'objet d'un jugement du tribunal de deux mois de prison pour des faits similaires.

Enfin, à Rouen, vers 4h15, ce mardi 14 août, place Bernard Tissot à Rouen, un véhicule ne met pas de clignotant pour tourner. Voyant cela un véhicule de police décide de le contrôler. Il s'avère que le conducteur était incapable de présenter son permis de conduire, ou même de s'exprimer correctement. Et de fait, le conducteur, né en 1969 et originaire de Darnétal, avait 2,20 grammes d'alcool par litre de sang.