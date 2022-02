Alcoolémie en série ce week-end

Une patrouille de police secours a contrôlé, samedi 24 septembre, dans la nuit, une voiture, à l'angle de la place du Vieux marché et de la rue Cauchoise. Le conducteur a avoué ne pouvoir montrer son permis, tout simplement parce qu'il venait de se le faire retirer pour six mois. Par ailleurs l'éthylomètre a montré que cet habitant de Guérande, âgé de 44 ans, conduisait avec 1,74 grammes d'alcool par litre de sang.

Le lendemain, dimanche 25 septembre, c'est un conducteur originaire de Falaise qui a fait l'objet d'un contrôle, rue Lucien Fromage, à Darnétal. A la place du passager avant était assis un enfant non attaché. Le conducteur a essayé de le dissimuler tant bien que mal à la vue des forces de l'ordre. Sans succès. Par ailleurs, l'automobiliste, âgé de 43 ans, avait pris le volant avec 1,48 gramme d'alcool par litre de sang.

Autre cas, dimanche 25 septembre, vers 25h45 : la police repère une voiture qui tourne, à l'angle de la rue Jeanne d'Arc vers la rue du Général Leclerc, sans avoir mis son clignotant. L'automobiliste roule sur la voie Teor. Agé de 26 ans et habitant à Villers-Ecalles, il avait 1,58 grammes d'alcool par litre de sang.

Lundi 26 septembre, à 00h10, cous Carnot à Elbeuf, la patrouille de police a remarqué une voiture se déportant sur la voie de gauche. Après avoir fait arrêter le véhicule, les force de l'ordre se sont retrouvées face à un homme dans un état second, et obligées de répéter plusieurs fois leurs questions pour se faire comprendre. Le conducteur, âgé de 48 ans et originaire de Cléon, a été interpellé pour conduite en état d'ivresse et refus de se soumettre à l'éthylotest.

Le même jour, à quelques minutes d'intervalle, la police a été requis pour un véhicule qui faisait des embardées sur l'A150, dans le sens Barentin-Rouen. Il est alors 00h25, quand les forces de l'ordre voit arriver le véhicule sur le pont Flaubert. Interpellé, l'automobiliste s'arrête au beau milieu du rond-point de Madagascar. Lorsqu'il ouvre sa vitre, une forte odeur d'alcool s'échappe de l'habitacle. L'homme, âgé de 26 ans, et habitant Hugleville-en-Caux, très agité, a dû être menotté. Il avait 1,70 gramme d'alcool par litre de sang.

Toujours dans la nuit de lundi, vers 1h35, la conductrice d'une 205 est arrêtée dans la rue du Vieux Palais,à Rouen, qu'elle a prise en sens interdit. La jeune femme commence par donner une identité farfelue, puis avoue être née en 1982, et habiter Petit-Quevilly. La conductrice, qui a également dit ne pas avoir le permis, avait 1,84 gramme d'alcool par litre de sang.