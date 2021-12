Le cabaret a son atelier grâce au Safran collectif

Chaque semaine, cinq "élèves", quatre femmes et un homme, se retrouvent deux heures et demie autour de la metteuse en scène Marie Ragu et de la musicienne Isabelle Berteloot, au piano. L’âge des participants varie de 22 à 50 ans.

Connotation rebelle

"Ils sont tous amateurs, mais n’ont pas peur de chanter. Sur scène, ils font preuve d’une belle générosité", se réjouit Marie Ragu. On y chante du Jacques Brel, des chansons anglaises, des extraits du film Viva Maria ou encore Mein Herr de Liza Minnelli. "Autour, en parallèle au show, se trament des petites histoires, des querelles, des jeux de séduction". L’esprit du spectacle souffle à Rouen, où le Safran collectif entretient "une longue tradition de cabaret".

Forme d’expression festive et populaire, "il forme un patchwork artistique, qui permet de dire plein de choses différentes, avec une petite connotation rebelle", détaille Marie Ragu. "Tout le monde est à égalité. C’est idéal pour un atelier". En juin, la troupe d’amateurs se produira à la salle Louis Jouvet, dans les Hauts-de-Rouen.