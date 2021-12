Au 106, le futur, c’est maintenant !

Durant trois week-ends consécutifs, le Hangar 106 accueille le festival "No(w) future". De quoi susciter l’intérêt des Rouennais avides de rêves et d’espoirs. Un festival des utopistes ? Il fallait y penser et oser ! Après "Fast and Curious", le 106 récidive dans un concept festivalier qui nous emmènera aux limites du possible.

L’utopie a-t-elle encore sa place au XXIe siècle ? Quel sera notre futur ? Les réponses seront peut-être à trouver dans les concerts, expositions, projections et conférences au programme. A vous de choisir :

. Nuit du Gonzo. Concerts, émission. Vendredi 11 mai.

. Concerts. L’Humanophone avec Vibrants Défricheurs, Surnatural Orchestra et Bernard Lubat, Jeffrey Lewis & The Junkyards, L’Utopique Bal avec Vibrants Défricheurs et Bernard Lubat, samedi 12 mai, de 20h à 2h.

. Conférence. "Les Diggers de San Francisco", dimanche 13 mai, à 15h

Pratique. Toute la programmation sur www.le106.com