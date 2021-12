NovoFoto déniche les photographes de talent

Cela fait maintenant deux ans qu’Aurélien Ritter, gérant de la galerie NovoFoto, à Rouen, organise tous les mois un concours de photographies autour d’une thématique liée à l’actualité régionale ou nationale, ou sur un thème général.

Une chance pour tous

En juin, la musique sera à l’honneur. Les fous de l’objectif ont jusqu’au 20 mai pour déposer à la galerie deux photos. La semaine suivante, le jury, composé de trois personnes, examinera la qualité technique, l’originalité et l’émotion qui se dégagent des clichés. Les photos gagnantes seront exposées et mises en vente à la galerie.

L’auteur touche 15 à 20% sur chaque vente. Depuis sa création, 25 concours NovoFoto ont eu lieu, réunissant quelques 6.600 photos de 987 photographes ! Aujourd’hui, plus de 260 photos ont été exposées dans cette galerie qui a vendu plus de 1.000 clichés. Ce concept novateur donne une formidable opportunité à tous les photographes amateurs et professionnels de mettre en valeur leurs photographies en les exposant dans une galerie. Une belle reconnaissance.

Pratique. Galerie NovoFoto, 7 rue Thouret, Rouen.Tél. 09.50.17.64.88 ; www.novofoto.net, concours anonyme et gratuit.