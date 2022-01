Le jazz s’invite sur les terrasses de Rouen

Dans le cadre du Printemps de Rouen, des concerts de jazz investissent les terrasses de certains cafés rouennais, vendredi 25 mai. L’occasion de découvrir de nouveaux groupes.

Au programme :

. Papanosh, à 18h, sur l’Esplanade de l’Espace du Palais. Un quintet de jazz dans la belle tradition de ces musiciens libertaires.

. Dodeskaden, à 18h, sur la place de la Calende. Le groupe joue depuis quelques années à Rouen et s’inspire du jazz de la fin des années 1950 et 60.

. Totem, à 18h, place de la Pucelle. Inspirés par Michael Brecker et Pat Metheny, Totem s’invente une couleur très personnelle.

. The Hi-Phonics, à 18h, sur la place du Vieux-Marché. Une formation colorée de hip-hop old school, mais aussi d’acid jazz, de soul, de funk et de drum & bass.

. Electro Deluxe, 21h, dans les jardins de l’Hôtel de Ville. Ce groupe d’électro-jazz français mélange jazz, funk, Hip-Hop.