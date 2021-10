"C'est le plus jeune groupe des plus vieux musiciens de Rouen", annonce tout de go Michel Levionnois batteur du groupe Tempo Jazz Quartet. "La moyenne d'âge se situe entre 55 et 70 ans mais le groupe est né l'année passée", explique-t-il avec le sourire.

Tous Rouennais, ces quatre musiciens n'ont pas fait leur carrière dans le domaine mais ont bien le jazz dans le sang. Poussés par le désir de transmettre leur goût passion, ils lancent mardi 25 avril 2017 au cottage de la Bretèque à Bois-Guillaume (Seine-Maritime) une nouvelle scène jazz.

Jam session et produits locaux

"Notre cheval de bataille c'est le jazz des années 60 à 80! précise le musicien. C'est un formidable univers musical, le plus varié et le plus complexe qui soit." Le groupe compte plus d'une trentaine de compositions imaginées par Christophe Mabille et arrangées par eux.

Ils interprètent aussi de très nombreux standards de Miles Davis, Art Blakey, Horace Silver, Herbie Hancock ou encore Dizzy Gillespie. "Mais la soirée s'achève systématiquement en jam session avec quelques invités. Nous voulons que notre public passe un bon moment, retrouve avec nostalgie le jazz de cette époque mais puisse aussi danser s'il le veut."

"La Bretèque, installée à l'orée de la forêt verte, et dont le cadre champêtre est très agréable, se prête tout naturellement à ce genre de performances musicales. Nous avons l'ambition d'y organiser ainsi un rendez-vous par mois sous forme de dîner-concert en invitant régulièrement des formations jazz". Au cours de cette soirée, un repas gastronomique est servi grâce à la collaboration avec le traiteur Julian qui concocte de petits plats avec des produits locaux.

Retour aux sources

Avec Christian Mabille, saxo ténor, violoniste et clarinettiste du groupe, Michel Levionnois partage de vieux souvenirs. "Dans les années 60, nous accompagnions tous deux Philippe Lhommet à Rouen, un musicien de renommée qui a eux ses heures de gloire. Peu de temps après sa mort, Christian et moi avons eu le désir de revenir à la musique et de remonter sur scène ensemble. Cet événement a été véritablement déclencheur."

À l'époque du trio Philippe Lhommet, le groupe se produit à Rouen dans des clubs de jazz et des dancings comme la Lyre sur l'île Lacroix, La Bohême, Les Oubliettes place Cauchoise, La Cahotte rue Beauvoisine et investit même la salle Sainte-Croix des Pelletiers.

Depuis sa naissance en 2016, cette nouvelle formation a pu se produire en plein air dans le cadre des Terrasses du jeudi et de la Fête de la musique. Ces concerts ont remporté un franc succès, notamment auprès de la jeune génération. "Nous voulons nous faire plaisir et partager cette musique, reconnaît Michel Levionnois. Notre répertoire, qui évolue du bebop au hard bop, est très festif et dansant. Nous souhaitons faire de nos concerts des moments conviviaux."

Pratique. Mardi 25 avril à 20h dîner, 21h concert. 20€ repas et concert ou 10€ le concert. Cottage de la Bretèque à Bois-Guillaume. Résa au 02 35 87 94 78

