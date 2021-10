Trois artistes d'exception seront présents ce soir, jeudi 9 juin, au Hot Club de Rouen, pour donner le dernier concert de la saison. Dan Barrett, cornettiste et tromboniste américain, ainsi que Frank Roberscheuten, saxophonistes et clarinettiste hollandais, ainsi que deux Australiens Dave Blenkhorn et Sébastien Girardot. Rendez-vous jeudi 9 juin, 20h30, au centre culturel Casino. Tarif : 10 à 5 euros. Renseignements et réservations au 02 32 86 52 00.