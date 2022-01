Tarte aux petits navets caramélisés



Pour 8 personnes

Préparation : 10 mn

Cuisson : 25 mn



15 petits navets

1 pâte brisée

6 tranches de bacon

100 ml de crème liquide

2 œufs

4 brins de persil

4 cuillerées à soupe de sucre

en poudre

50 ml d’eau

Sel, poivre



Préchauffez votre four th. 7 (220°C). Coupez le bacon en lamelles. Lavez et ciselez le persil.

Pelez, lavez et coupez les navets.Dans une poêle faites-les caraméliser avec le sucre et l’eau environ 5 mn.

Dans un bol mélangez la crème, le persil et les œufs. Salez et poivrez.

Déroulez la pâte dans votre moule en conservant la feuille de cuisson. Piquez la pâte à l’aide d’une fourchette. Répartissez les navets et le bacon sur le fond de tarte et versez l’appareil à base d’œufs dessus.

Faites cuire au milieu de votre four environ 25 minutes.