Etudiants, quel job pour cet été ?

Certains sites internet regroupent des annonces de postes en Haute Normandie et dans le reste de la France, comme ceux du Crous ou du Crij, permettant de mettre en relation étudiants et employeurs.

Animation et loisirs

“Pour ceux qui n’ont pas internet, le Crous met à disposition un ordinateur avec une connexion internet”, précise Jenny Aslanis, responsable du service communication de l’organisme. Chaque année, sur le site du Crous, environ 4 000 offres d’emploi sont enregistrées. “Il ne faut pas hésiter à aller voir l’employeur avec CV et lettre de motivation en main, et ne pas avoir peur de le relancer quand on est sans nouvelle”.

Le fait d’en parler autour de soi peut être une aide également. Enfin, les annonces de postes à pourvoir dans les commerces ne manquent pas. Des secteurs recrutent tout particulièrement l’été. C’est le cas du secteur d’animation loisirs qui propose chaque année plus de 2 000 offres. Sans parler de l’hôtellerie dont les besoins augmentent beaucoup en été.

Pratique. www.crous-rouen.fr ou encore crij-haute-normandie.org