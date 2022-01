Baccalauréat : les options ont la cote

Les épreuves du Bac débutent. Certains candidats, en filière générale ou technologique, ont eu la possibilité de suivre une option, facultative, qu’ils vont présenter. Certes, elle représente un travail supplémentaire mais est source d’enrichissement personnel et, en cas d’échec, ne pénalise pas. "Généralement, les élèves y trouvent un plus bénéfique pour leur poursuite d’études ou leur recherche d’emploi", précise Gildas Le Hir, proviseur du lycée Marcel Sembat, à Sotteville, établissement en pointe dans ce domaine.

Langues, théâtre...

La langue des signes française, le japonais, le portugais, le russe et le chinois sont ici les options les moins demandées. A l’inverse, les candidats s’inscrivent en nombre en latin, musique, arts plastiques, théâtre et grec ancien. "En langue des signes, la motivation naît d’une rencontre avec l’enseignant, dans le cadre familial ou avec un jeune sourd", explique le proviseur. Le lycée Marcel Sembat propose encore d’autres options : le théâtre de rue ou les sections "Euro" allemand, anglais et espagnol. Dans ce cas, "les élèves effectuent deux heures de plus par semaine dans l’une des trois langues. Et ils pratiquent une discipline non linguistique dans la langue choisie".

Bac 2012 : 34.394 candidats planchent dans l’académie

Le baccalauréat se déroulera du 18 au 22 juin. Près de 34.400 candidats hauts normands passeront l’épreuve, soit 1.400 de plus qu’en 2011. Ils seront 25.000 en Seine-Maritime. Le bac pro (32,8% des effectifs), enregistre une nette hausse du nombre de candidats inscrits (+ 1 .00 environ par rapport à 2011).

Pour l’anecdote, le plus jeune candidat de l’académie est âgé cette année de 15 ans, contre 58 ans pour le plus vieux. Près de 4.200 correcteurs seront mobilisés en Seine-Maritime et dans l’Eure.