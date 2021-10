Paris (AFP). Baccalauréat: début du marathon des épreuves écrites

Des centaines de milliers de lycéens entament mercredi le marathon du baccalauréat. Point final de la scolarité, sésame vers les études supérieures, ce diplôme bicentenaire parfois décrié n'en constitue pas moins une étape dans la vie et nécessite "une mobilisation totale" de l'Education nationale. Ils seront cette année 684.734, de 13 à 93 ans, à plancher à partir de mercredi et jusqu'au 24 juin pour les épreuves écrites, dans plus de 4.200 centres d'examen en France. Avec les candidats aux épreuves anticipées (que passent les élèves de première), on atteint le million de postulants, a indiqué vendredi Florence Robine, directrice générale de l'enseignement scolaire (Dgesco). Depuis 2012, le taux de réussite dépasse les 80%. En 2014, 88% des candidats, toutes voies confondues, ont empoché le diplôme: 91% pour le bac général, 90,7% pour le bac technologique et 82,2% pour le bac professionnel. La proportion de bacheliers dans une classe d'âge est montée à 77,4%, proche de l'objectif des 80% de jeunes gens au niveau bac, fixé en 1985 par le ministre de l'Education de l'époque Jean-Pierre Chevènement. La proportion de bacheliers n'était que de 3% en 1945 et de 30% au début des années 80, rappelle la ministre actuelle, Najat Vallaud-Belkacem. Le bac ne vaut plus rien? Il a en tout cas un coût. Il était de 81,40 euros par candidat en 2014, un montant qui recouvre les indemnisations des intervenants, leur rémunération et les frais d'organisation. L'épreuve mobilise 170.000 examinateurs et correcteurs. Une organisation d'ailleurs au long cours: la préparation des 2.900 sujets de juin 2015 a démarré dès mai 2014. Ils ont été envoyés aux académies en mars pour être imprimés, puis stockés dans des locaux sécurisés. Tous les personnels ont signé une charte de déontologie. "Une mobilisation totale de l'institution", a résumé Florence Robine. Si le taux de bacheliers a fortement grimpé ces dernières décennies, cela prouve surtout la massification de l'éducation. On peut bien évidemment réussir sa vie professionnelle sans avoir le bac, mais la détention de ce diplôme est une chance supplémentaire d'échapper au chômage. Le taux de chômage chez les non-diplômés ou simplement titulaires du brevet des collèges est trois fois plus élevé que pour les personnes qui ont un bac plus deux années d'études supérieures, montrait une étude de l'Insee en 2013. - La Fête de la Musique - Cette année, les six jours d'épreuves s'articulent autour d'un week-end, qui sera qui plus est celui de la Fête de la musique. Pour ceux qui ne peuvent résister à la tentation, la spécialiste du sommeil Sylvie Royant-Parola, présidente du réseau Morphée, recommande d'"être au lit à minuit". Ce "sera difficile pour nombre d'entre eux, mais le bac c'est plus important" qu'une Fête de la musique. Il vaut mieux éviter de tricher, les sanctions sont lourdes, jusqu'à l'interdiction de passer le bac ou tout autre diplôme du supérieur pendant cinq ans. Mieux vaut profiter des derniers jours pour potasser, avec par exemple les annales des trois dernières années mises en ligne gratuitement par le ministère (eduscol.education.fr/base-examens). Autre particularité de la session 2015, le début du ramadan coïncide avec les épreuves écrites: un défi pour les candidats musulmans qui, selon la tradition, ne peuvent trouver dans les examens un motif valable pour s'abstenir de jeûner. "Il n'y a pas d'instruction spécifique car (jeûner) relève du choix individuel des candidats", note la directrice de la Dgesco. Qui rappelle que le calendrier 2015 ne prévoit pas plus d'une épreuve par jour (sauf pour les options). Cet étalement dans le temps vise à "assurer à tous" les meilleures chances, les candidats bénéficiant d'un tiers-temps à cause d'un handicap ayant dû faire face les années précédentes à des journées sans fin. Les candidats sauront le 7 juillet s'ils ont décroché le diplôme, sont admis au repêchage ou recalés. Les résultats quasi-définitifs tomberont le 10 juillet. Pour les candidats n'ayant pu se présenter en juin pour des raisons "dûment justifiées", l'été sera studieux avant la session de septembre. Mais les derniers à passer le bac 2015 sont les candidats d'Amérique du Sud. Le bac s'y déroulera du 16 au 25 novembre

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire