Paris (AFP). Baccalauréat 2015: près de neuf candidats sur dix ont encore réussi

Près de neuf candidats sur dix au baccalauréat 2015 ont décroché leur diplôme, soit un taux de réussite de 87,8%, presque égal au record de la session précédente. En 2014, le taux de réussite quasi-définitif --après les oraux de rattrapage mais avant la session de remplacement de septembre-- avait atteint le niveau historique de 87,9%. Cette stabilité masque des évolutions plus contrastées selon les voies: le taux de réussite progresse de 0,6 point pour le bac général à 91,5%, il est inchangé pour le bac technologique à 90,6%, mais recule de 1,6 point pour le bac professionnel à 80,3%. La proportion de bacheliers dans une génération recule toutefois de 1,1 point sur un an à 77,2%. Cette baisse s'explique par le fait qu'il y a eu 7.000 candidats de moins, selon Catherine Moisan, directrice de la direction statistique du ministère de l'Éducation (DEPP). "C'est la première année" depuis la réforme du bac professionnel, qui a réduit ce cursus de quatre à trois ans, où il ne restait plus aucun candidat le préparant en quatre ans, a souligné Mme Moisan. Au total, 617.900 candidats sont devenus bacheliers cette année. La ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem a félicité dans un communiqué "les élèves et leurs enseignants pour ces très bons résultats de l'ensemble des voies du lycée". Plus de la moitié des promus sont des bacheliers généraux. Parmi eux, le taux de réussite s'effrite de 0,1 point dans la série scientifique (S) à 91,8%, progresse de 0,6 point en série littéraire (L) à 90,6% et grimpe de 1,5 point en série économique et sociale (ES) à 91,2%. - 19,5% de mentions bien et très bien - Dans la voie technologique, le taux de réussite se stabilise après "une nette progression observée depuis 2006", précise la DEPP dans une note. Dans la voie professionnelle, la baisse est "particulièrement marquée dans le secteurs des services" tandis que le taux de réussite augmente légèrement dans le secteur de la production. Il y a maintenant 60.000 bacheliers pro de plus qu'avant la réforme de cette voie en 2010, a salué Mme Moisan, relevant que ce bac "protège du chômage". Un peu moins de la moitié de l'ensemble des bacheliers 2015, 46,2%, ont obtenu une mention, soit une légère hausse de 0,2 point par rapport à 2014. La proportion de bacheliers avec mention augmente de 1,4 point dans la voie générale à 53,4% et progresse de 0,7 point dans la voie technologique à 43,1%. Elle cède en revanche 2,6 points dans la voie professionnelle à 36,9%. Les mentions "bien" et "très bien" ont été attribuées à près d'un candidat sur cinq (19,5%). Parmi les élèves qui ont passé les épreuves de rattrapage, 70,5% ont fini par avoir leur bac dans la voie générale, 68,8% dans la voie technologique, mais seulement 52,5% dans la voie professionnelle. Par académie, la Corse affiche le meilleur taux de réussite au bac général et technologique à 95,1%, tandis que l'académie de Rennes, toujours bonne élève, affiche 93,9%. Parmi les meilleurs taux figurent aussi les académies de Nantes, Strasbourg et Lyon. Parmi les taux les plus bas en métropole figure l'académie d'Amiens avec 88,9%. A Mayotte, le taux de réussite est de 69,8%, en forte hausse de 7,4 points. Les chiffres définitifs du baccalauréat 2015 seront publiés après la session de remplacement de septembre, réservée aux candidats qui ont eu un empêchement en juin.

