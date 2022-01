Jumièges : la renaissance d'une abbaye

Pour permettre à ce joyau architectural qu'est l'abbatiale de Jumièges, de traverser les siècles, une rénovation s'imposait. Les travaux ont commencé en 2008 sur ce bâtiment acquis le 1er janvier 2007 par le Conseil général de Seine-Maritime. Une première partie de ce chantier titanesque vient de s'achever. Visite sur ce site d'exception.

Un chantier titanesque de 2.251.884 euros

L'abbatiale n'a pas pour autant retrouvé son état d'origine. Ces travaux, qui ont couté au total 2.251.884 euros TTC avaient pour but de rendre sa splendeur aux ruines. Non de reconstruire les bâtiments tels qu'ils étaient à leur apogée.

La première phase des travaux s'est déroulée en trois temps. Durant la première tranche ont été rénovés : le bas côté Nord et sud ainsi que le massif occidental, le poche tribune et la façade est. Durant la seconde tranche : le massif occidental, la tour nord-ouest, la tour sud-ouest et la nef. Enfin, la troisième tranche concernait le transept l'élévation ouest, la nef et le bas côté ainsi que la façade nord, la façade et la tribune sud.

Les travaux de restauration sur le site sont quand même loin d'être finis. Une autre tranche de rénovation va avoir lieu dans les mois à venir. Les ruines des batiments conventuels et le choeur de l'église Notre-Dame.

Par ailleurs dès septembre 2012, les visiteurs pourront découvrir sur leur i-pad les bâtiments de Jumièges en réalité augmentée. Un logiciel a été mis en place recréant le site à partir des informations recueillies sur l'état des lieux pendant l'âge d'or.

La vie a déjà commencé à réinvestir les lieux : samedi 16 juin, un concert donné dans l'abbaye de Jumièges donnera le coup de départ du festival Musicales en Normandie. Rendez-vous à 20h30.