Fête de la musique : le programme des festivités à Rouen

La fête de la musique est de retour. Les concerts se succéderont dans les rues de Rouen et des villes de l’agglomération. Trouvez celui qui vous convient, le jeudi 21 juin.



. Kumikata, Drop it sound , Terminal sound, Scars, Yslovah, à 16h, devant l’Interlude, place Saint-Vivien.

. Orgue et trompettes, à 16h, à l’Abbatiale Saint-Ouen.

. DJ Grayson Phoenix, Imperial kick in your face, On tap&The Reprievers, The blue zips, Back to Texas, TAAW, à 17h, au Hangar 106

. HFX & TYK, à 17h, Place Saint-Marc.

. Orchestres du Conservatoire, à 18h, au Théâtre des Arts.

. Chorale Rougemare Beauvoisine, à 18h30, dans le quartier Rougemare-Beauvoisine

. Battan l’Otto, Lady Arlette, Claire Jau, Qu’en pense Gertrude ?, chorale Coup de chant, à 19h, Maison des loisirs de Saint-Gervais.

. Agôgo percussions, déambulation à partir de 19h45 à partir de la place des Carmes.

. Alain de Nardis, à 21h, au Strata J’aime, rue de la République.

A Mont-Saint-Aignan, entre 12h et 14h, le parc de la Vatine sera le théâtre de concerts : Axel Salmona, au Facility Service ; Joad chez Ferrero ; la Vache de blues aux studios de la Vatine.

A Grand-Quevilly, le Parc des provinces, à 14h30, le groupe Pigalle donnera un concert "Sons et merveilles pour petites oreilles".

A Déville-les-Rouen, sur l’esplanade du Centre culturel Voltaire, concert de l’orchestre dès 18h.

Au Mesnil-Esnard, le groupe de musique Variety, à 17h30, place de la Mairie.

(Photo Testa Duendé)