La programmation de la Fête de la Musique 2012

- PATCHAMAMA : vainqueur 2012 de l'E-tremplin Tendance Ouest / Conseil Général de la Manche, cette formation caennaise crée en 2009, assurera la première partie du Tendance Live.

- MOUSSIER TOMBOLA : l'un des phénomènes de cette saison, avec son hit "Logobitombo", chanté et dansé par toutes les générations et dont le clip a été vu plus de 30 millions de fois sur You Tube.

- PRINCESS SARAH : une jeune artiste découverte grâce à ses reprises postées sur le net. Le chanteur Tété tombe sous le charme et lui permet de reprendre son titre "A la faveur de l'automne". Carton plein !

- TOMA : il fait parti de la nouvelle génération de la pop française qui fait ses classes sur scène. Son 1er album, sur lequel il a tout fait, sortira en septembre prochain.

- HELMUT FRITZ : plus de 500 000 singles vendus en 2009 avec le hit "ça m'énerve". Il revient avec un nouvel album porté par le single "Les Filles".

- ADAM et EVE : le dernier spectacle musical à succès de Pascal Obispo. Dans cette version contemporaine, Adam et Eve ont droit à une seconde chance pour que naisse un monde... meilleur.

- COLONEL REYEL : auréolé d'un disque de platine, la chanteur des hits "Celui" ou "Toutes les nuits" vient partager ses nouveaux titres avec le public normands.

- BLANKASS : groupe de rock et folk français qui existe depuis une vingtaine d'années, emmené par les frères Ledoux. Nominé en 97 et 98 aux victoires de la Musique. Le nouvel album s'appelle "Les Chevals", très bel opus qui leur permet d'être sur de nombreux festivals cet été. Ils sont 8 sur scène. Amis rockeurs... réservez votre 22 juin.

- LES BLEROTS DE RAVEL : groupe de scène issu du monde du théâtre de rue, composé de saltimbanques et fondé il y a une dizaine d'années. L'aventure ne devait durer qu'un été... Ils sont toujours ensemble, toujours sur les routes... entre les sonorités d'Europe de l'est, le rock et le funk. Les cuivres rendent l'ensemble particulièrement festif. Un vrai groupe de scène : énorme !

- ANTOINE CLAMARAN : DJ, producteur, il a travaillé dans les hauts lieux des nuits parisiennes, du Palace au Queen. Depuis 10 ans, il crée ses propres titres. C'est aujourd'hui l'un des meilleurs DJs français avec ses titres "Gold", "Live your dreams", "Feeling you". Il a vendu 1.5 millions de disques dans le monde. Antoine Clamaran viendra mixer sur la Plage Verte pour les 30 ans de Tendance Ouest.

Avec le soutien de :

La Ville de Saint-Lô

Le Conseil Général de la Manche

DALTONER, solutions pour le bureau

Garage des Ronchettes / OPEL Saint-Lô . Tourlaville