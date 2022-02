Tendance Live : les réactions des artistes à leur sortie de scène

Une soirée de folie pour les 30 ans de Tendance Ouest.

C’était ce vendredi soir, vous étiez entre 25 000 et 30 000 pour ce show exceptionnel à St-Lô, berceau historique de la première radio indépendante de Normandie.

Un Tendance Live, avec un plateau où se sont succédés 10 artistes ou groupes, et plus de 6 heures de concerts ! Un feu d’artifice et la plage verte, transformée en un véritable dance-floor jusqu'au bout de la nuit pour le set électro d'Antoine Clamaran !

Des artistes ravis et comblés par l'acceuil du public de Tendance Ouest !

Ecoutez leurs réactions à leur sortie de scène dans les podcasts suivants :

Toma, Thierry Amiel, Helmut Fritz, Blankass et le Colonel Reyel