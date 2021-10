Célien Schneider, le crooner suisse au Tendance Live

La première chose que l'on remarque chez Célien Schneider c'est qu'il est beau, ensuite c'est qu'il est suisse, même si il n'aime ni le gruyère, ni le chocolat.



En Suisse, il grandi avec la musique de son papa Elvis, Bob Dylan ou encore les Beatles. A 7 ans il chante et fait du piano, il développe une relation fusionnelle avec son instrument.



Célien Schneider découvre la scène par le théâtre et se lance dans l'écriture à 18 ans.



A l'université il opte pour les lettres classiques et le latin, il s'installe à Paris en 2007 pour poursuivre ses études à la Sorbonne. Dans son petit appartement il n'a pas la place d'y mettre son piano, il décide ses parents à lui offrir un piano plus petit et à trouver un appartement un peu plus grand.



Il retrouve avec bonheur un piano "bon marché" ses mains ne quitteront pas les touches il compose la moitié de son album.



Il signe chez Mercury et chante en première-partie de La Grande Sophie, Thomas Dutronc ou encore Jenifer et ses premières compositions sont disponibles sur l'EP "Jupiter".



Célien Schneider se produira sur la scène du Tendance Live, le vendredi 21 juin prochain lors du concert gratuit sur la plage Verte de St Lô