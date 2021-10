Sinsémilia en concert gratuit, ce vendredi au Tendance Live

Les grenoblois de Sinsémilia officialisent la formation du groupe en 1991 à l'occasion de la Fête de la Musique dans les rues de la capitale du Dauphine. Depuis le groupe sillonne les scènes de France et enchaine les succès:



1997-98 : + de 100 dates à travers la France 1998 : Sortie de « Résistance » (250 000 ex.)



1998-99 : Tournée 2000 : Album « Tout c’qu’on a » (200 000 ex.)



2001 : Premier album Live « Sinsemilia part en live » (70 000 ex.) célébrant les dix ans de concerts du groupe.



2004 : Album « Debout les yeux ouverts » (350 000) contenant le tube « Tout le bonheur du monde » (450 000 ex.)



2005-2006 : Enorme tournée de plus de 120 concerts emmenant le groupe aux quatre coins de France mais aussi en Suisse, Belgique, Hollande, l’Ile de la Réunion, la Nouvelle Calédonie, etc.…



2008 : de retour sur scène pour une vingtaine de festivals d'été afin de présenter en exclusivité de nouveaux titres extraits de l'album « En Quête de Sens ».



2009 : Et c'est toujours avec la même énergie communicative et un même plaisir à « enflammer les scènes » qu'ils reprennent la route pour une énorme tournée.



2011: Sinsemilia fête ses 20 ans! ...avec un passage à l'Olympia. Sortie de l'album "Best Of"



2012: Sortie du double album live "20 ans"

A l'heure des tournées "semi acoustique en formation reduite ", Sinsemilia a fait le choix de rester l'une des dernières "grosse formation" sur les routes de France. Emmenée par une vraie section cuivres et l'énergie de Riké et Mike au chant, la famille Sinsemilia continue de transmettre sa bonne humeur et ses textes citoyens.



Retrouvez tous les membres de Sinsémilia ce vendredi sur la scène du Tendance Live sur la Plage Verte de St Lô, aux pieds des remparts, face à la gare.