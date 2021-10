Fête de la Musique à Rouen : nos idées de sortie ce soir

Voici cependant quelques rendez-vous intéressants dans le centre-ville de Rouen:

. Petite musique académique, de 12h à 19h, harmonie fanfare et chorale, Chapelle du collège Fontenelle

. M comme..., à 12h15, concert des méridiennes, Mahler et Mendelssohn, Hôtel de ville, salle des mariages

. Orgue et trompette, à 16h, Marie-andrée et Michel Morisset, Abbatiale St-Ouen

. Chant Choral, de 17h à 23h, association Arpèges, salle Ste Croix des Pelletiers

. Concert festif, à 17h30, auditorium du conservatoire de Rouen

. Ralshackle Band Tour, à 18h, Rue du Bec devant le Central

. Kids du Kalif, Iceberg The N.O., de 19h à 22h30, Le 106 , www.le106.com

. Alain de Nardis, à 19h, Roman de gare, 101-103 rue Jeanne d’Arc

. Happy in the Ness, à 19h, devant le subway, place Saint Marc

. DonKaDi, à 20h, devant le lycée Camille St Saëns, rue Socrate

. Feeling Strompers, à 20h, jazz, brasserie le parvis, Place Barthelémy

. Rockin Shaker’s à 20h, Blue Graff’ Jamborée à 22h, Festival Rockabilly, crêperie la Rouge Mare, se poursuit le 22 et le 23. Infos. www.larougemare.fr

. Plouf et Boum sont dans un tableau, à 20h30, Agôgo percussion, spectacle pictural et musical, esplanade du musée des Beaux-arts.

. Philippe Carment duo, à 21h15, jazz, Le Chat vert, 20 rue de l’ancienne prison, www.lechatvert.net

Pratique. Les scènes improvisées animeront la ville rue eau de Robec, place Saint Marc, place du Vieux Marché ou encore place de la cathédrale. Informations sur www.rouen.fr