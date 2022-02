Valérie Fourneyron : "Je m'engage à revenir à Rouen"

Le 6 juillet, vous ne serez plus maire. Le passage du Tour de France, que vous avez défendu, aura-t-il une saveur particulière ?

"Ce sera en effet ma dernière 'sortie' officielle en tant que maire de la ville ! Je laisserai mon siège à Yvon Robert dès le lendemain, à l’issue du conseil municipal. Je sais que j’aurai beaucoup d’émotion car, au fil des années, les Rouennais et moi, nous avons construit une relation presqu’intime, fondée sur la confiance mutuelle, l’amour commun de notre ville et un grand respect. Je suis très fière d’accueillir la Grande Boucle sur notre territoire. Je crois que chacune et chacun se souvient du grand départ du Tour 1997, ces cinq jours de fête dans notre ville. L’ambiance, l’émotion, la liesse…"

Une page se tourne. Un tel changement est-il facile à gérer ?

"Je ne peux pas dire qu’une page se tourne ! Rouen reste au cœur de mes priorités. Bien sûr, je suis appelée à exercer d’autres responsabilités, que j’assume avec honneur, enthousiasme, détermination et volontarisme. Pour autant, je tiens à rester très proche des affaires rouennaises. Je continuerai de siéger à la mairie en tant que conseillère municipale. Je conserve également mes fonctions de déléguée à la Crea, ainsi que celles que j’occupais jusqu’à présent au sein du conseil de surveillance du Grand port maritime. Dès que je le pourrai, je m’engage à revenir à Rouen, pour porter avec le même plaisir les projets prioritaires de la ville, de l’agglomération et de la région sur le plan national. Et ils sont nombreux !"

Pierre Léautey siègera à votre place à l’assemblée nationale. Est-ce l’homme de la situation ?

"Sans aucun doute. Il a démontré ses qualités d’élu en conquérant d’abord le canton de Mont-Saint-Aignan, puis la mairie en 2008, et enfin le poste de vice-président du Conseil général. Pierre et moi nous côtoyons depuis des années et avons mené ensemble la dernière campagne législative. Nos parcours et nos personnalités sont différents mais nous partageons les mêmes valeurs : l’attachement à notre ville, à la proximité, à l’équité et à la justice sociale, le désir de développer notre territoire, la volonté de travailler pour améliorer le bien-être de nos concitoyens. Pierre Léautey est pleinement à la hauteur des responsabilités qui seront les siennes à l’Assemblée nationale. Il peut compter sur mon soutien plein et entier."

Quel "dossier" avez-vous le plus à coeur de mener à bien au ministère des Sports ?

"Je souhaite faire en sorte que le sport soit au cœur des politiques de santé publique. Mais mon périmètre ministériel inclut également la jeunesse, l’éducation populaire et la vie associative. Or la jeunesse est une priorité du Président de la République et du gouvernement. La situation sociale des jeunes en France est difficile, ils sont particulièrement précarisés. Mon objectif sera donc de contribuer à impulser et à bâtir des politiques publiques cohérentes, globales et transversales en faveur des jeunes, afin qu’ils vivent mieux en 2017 qu’aujourd’hui."