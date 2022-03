Canteleu : ils brisaient les vitres des voitures

Le propriétaire de la voiture a eu la mauvaise surprise, dans la nuit de mardi 31 juillet à mercredi 1er août, de trouver les vitres de son véhicule endommagées. Il s'est également rendu compte que les vitres de six autres voitures étaient dans le même état, ainsi que celles d'arrêt de bus tout proche. Appelée sur les lieux, la brigade anti-criminalité est arrivée quai Gustave Flaubert à Canteleu vers 2h50. Munie d'un signalement elle est partie à la recherche des quatre personnes.

Celles-ci sont aperçues à l'angle du quai du Danemark et de la rue Hardel. A la vue des policiers les fauteurs de trouble se sont enfuis en courant, mais deux d'entre eux ont été rattrapés et interpellés. Tous deux sont originaires de Canteleu et nés en 1985 et 1990. Ils ont été placés en garde-à-vue.