Préparez-vous pour la nuit des étoiles d'Harcourt

Dans le cadre de la manifestation nationale "La Nuit des Etoiles" le Domaine-Arboretum d'Harcourt vous attend samedi 11 août pour une soirée astronomique débutant par la nuit des étoiles Junior. Deux ateliers proposés par la Maison de l'Enfant et des découvertes d'Evreux dévoileront les secrets de l'univers aux futurs astronomes. Et dès la nuit tombée, une projection magique attendra petits et grands sur la pelouse du château.

Pratique. Entrée libre et gratuite. www.harcourt-normandie.fr