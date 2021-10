A Rouen, le Secours populaire recherche des bénévoles

Pour venir en aide aux 1.500 familles qui passent, en moyenne, à l'antenne rouennaise du Secours populaire chaque année, on n'est jamais trop. C'est pourquoi le Secours populaire Français de Rouen lance un nouvel appel aux bénévoles. L'association ne fait pas uniquement de l'aide alimentaire, elle propose également tout un lot d'activités pour les familles qui se trouvent dans le besoin. Elle est à la recherche de personnes intéressées et disponibles pour :

- discuter avec une personne âgée à son domicile

- faire de l'aide aux devoirs dans les locaux de l'association

- apporter ses compétences en terme de communication ou d'informatique

- participer à l'organisation de collecte de fonds.

"L'année dernière cet appel nous avait permis d'accueillir 30 bénévoles supplémentaires", se souvient Christelle Jego, membre du Secours populaire de Rouen. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues "En fonction du nombre de bénévoles qui se proposeront, nous pourront augmenter nos capacités d'accueil et donc plus nous serons nombreux, plus nous pourrons faire de choses."

De nouvelles activités

En septembre, les activités proposées l'année dernière se poursuivront. De nouvelles vont également être mises en place grâce aux savoirs-faire des bénévoles qui apportent leur aide à l'association. "Lorsque l'on nous propose de nouvelles activités qui pourraient se faire dans nos locaux, nous nous arrangeons pour mettre en place de nouvelles choses."

Ainsi, grâce à une bénévole qui se trouve être coiffeuse, un atelier coiffure verra le jour en janvier prochain. "Nous ne sommes pas une association uniquement axée sur l'aide alimentaire, ce n'est pas notre vocation, ajoute Christelle Jego. Nous apportons un coup de pouce en la matière. Mais nous voulons montrer qu'à côté nous pouvons apporter beaucoup de choses à ces familles en terme de loisirs, d'aide aux devoirs, etc."

Les personnes intéressées pour devenir bénévoles au sein de l'antenne rouennaise du Secours Populaire peuvent se renseigner au 02.35.72.15.56.

Pratique. Secours Populaire Français, antenne de Rouen, 17 ter, rue Louis Poterat, Rouen ; www.spf76.org

Photo : Secours populaire 76