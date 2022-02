Créances. Pesticides : 80 tonnes de produits interdits répandues sur les cultures

Une enquête est en cours concernant l'utilisation d'un produit à base de dichloropropène, interdit en France depuis 2018, sur le secteur de Créances, notamment sur des cultures de carottes. Le procureur de la République de Coutances a indiqué ce jeudi 19 novembre que 14 maraîchers ayant utilisé ce produit, ainsi que trois transporteurs et trois importateurs – revendeurs - applicateurs ont été auditionnés, en garde à vue ou en auditions libres, à la suite d'une opération menée en coordination dans les départements de la Manche, du Gard et des Pyrénées-Orientales les mercredi 4 et jeudi 5 novembre derniers. La majorité des personnes mises en cause aurait reconnu avoir participé à l'importation et à l'usage de ce produit phytosanitaire.

Plusieurs saisies effectuées

"L'enquête révèle à ce stade que, depuis 2018, près de 80 tonnes de produits interdits étaient importées illégalement d'Espagne et étaient utilisées et répandues sur plusieurs hectares dans le secteur de Créances. Plusieurs saisies ont également été effectuées et notamment 23 tonnes de produits phytosanitaires interdits", indique le procureur.

Les investigations se poursuivent.