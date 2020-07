[Info Tendance Ouest] Manche. Des maraîchers suspectés d'utiliser des produits interdits

Au moins une dizaine de producteurs de légumes de la côte ouest de la Manche feraient l'objet d'une enquête pour trafic et utilisation de produits phytosanitaires interdits. Jusqu'au printemps 2019, les producteurs de salades, de carottes et de poireaux notamment, utilisaient le dychloropropène pour traiter leurs cultures, mais l'utilisation de ce produit a depuis été définitivement interdite en France, après neuf ans de dérogation. Selon nos informations, plusieurs maraîchers sont suspectés d'avoir participé à l'achat au marché noir d'un produit équivalent autorisé en Espagne, mais considéré comme illicite en France. C'est donc de l'autre côté Pyrénées que les produits auraient été achetés, par un intermédiaire de la région, puis acheminés discrètement jusqu'ici. Toujours selon nos informations, c'est un banal contrôle des douanes suivi d'une dénonciation qui serait à l'origine de l'enquête. Des prélèvements et analyses sur la terre et les légumes ont été effectués et se poursuivent. Les premiers résultats devraient être connus dans les prochains jours.