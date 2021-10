Au terme de la quatrième rencontre, vendredi 24 août, l'US Quevilly fait du surplace dans les profondeurs du classement du championnat National. Au stade de la Rabine (Morbihan), les jaunes et noirs, malgré un but de Rakotoharisoa à la 70e, se sont inclinés (1-2) sur la pelouse du Vannes OC qui a bénéficié d'un doublé de Youssouf en fin de match(71e et 75e). Rageant pour l'entraîneur Laurent Hatton.