Rouen. Confinement : "On va vers des morts économiques" dans la restauration

Le couperet est tombé, mercredi 28 octobre, lors de l'allocution du président de la République.

Avec l'annonce d'un reconfinement généralisé, les bars et restaurants vont à nouveau devoir cesser complètement leur activité, à l'exception de la vente à emporter. "Je pense qu'il s'agit d'une très mauvaise mesure", estime Philippe Coudy, patron de la brasserie Paul à Rouen et président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie en Seine-Maritime, qui espérait une solution plus douce. "Ce stop and go, on ouvre, on ferme... C'est une difficulté humaine, économique et qui va amener à des désastres et à des morts économiques. Il va falloir augmenter les lits dans les tribunaux de commerces."

Philippe Coudy, président de l'UMIH 76 Impossible de lire le son.

