[REPLAY] Covid-19 : Emmanuel Macron annonce le retour du confinement

Le président de la République énumère les objectifs des mesures qu'il va annoncer :

- protéger les plus âgés, les plus fragiles. "85 % des malades décédés ont plus de 70 ans".

- protéger les plus jeunes. "Au moment où je vous parle, 35 % des patients en réanimation ont moins de 65 ans, dit Emmanuel Macron, et "nous ne savons pas aujourd’hui dire quelles sont les séquelles à long terme"

- protéger les soignants

- protéger les plus modestes, "les plus touchés par le virus et par les conséquences économiques et sociales de la crise"

- protéger notre économie

"Pour nous, rien n'est plus important que la vie humaine", affirme Emmanuel Macron.