Normandie. Covid-19 : des chiffres records depuis le début de l'épidémie

Triste record mardi 27 octobre en Normandie. 27 décès dus à la Covid-19 ont été recensés dans les hôpitaux de la région. Avec 794 personnes hospitalisées à cause du virus, c'est là aussi un record, première et deuxième vagues confondues. Le taux d'incidence à 269 cas pour 100 000 habitants et le taux de positivité de 16,51 % n'ont jamais été aussi hauts en Normandie. Les services de l'Agence régionale de santé précisent que 133 clusters sont en cours d'investigation dans la région.

