Ligne Le Havre-Rouen. Trafic interrompu après un dégagement de fumée sur un train

Le trafic SNCF est totalement interrompu ce vendredi 9 octobre, au moins jusqu'à 19 heures, sur la ligne SNCF entre Rouen et Le Havre dans les deux sens de circulation.

Des bus de substitution

Un train, circulant en direction de Paris, est en panne au niveau de la gare de Bréauté, d'importantes fumées ont été visibles aux alentours de 16 heures. 44 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place avec 18 engins. "Les 140 voyageurs ont tous été évacués du train", indique le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours.

Le temps du dépannage du matériel, aucun train ne circule dans les deux sens entre Rouen et Le Havre. "Quatre bus sont mis en place au départ du Havre pour les voyageurs et ces bus desserviront les gares de Bréauté et Yvetot", informe le service communication de la SNCF.

Les voyageurs ont pu être mis en sécurité.

Déjà en début de semaine, un incident avait fortement perturbé le trafic ferroviaire sur la ligne Le Havre-Rouen.