Toute la Mer sur un plateau à Granville ce week end...

Le 10e festival "Toute la mer sur un plateau" ou l'occasion pour la CCI centre et sud-Manche de mettre, une nouvelle fois, le port de pêche granvillais en lumière.

Granville qui est d'ailleurs le premier port coquillier de France ainsi que le plus gros producteur de bulots et de praires de l'hexagone. Des produits valorisés pendant deux jours sur le port de pêche via les pêcheurs eux-mêmes, mais aussi à travers les plus grands chefs cuisiniers de la région qui à tour de rôle concocteront à la foule des recettes basées sur ces produits. Bref, une vitrine exceptionnelle pour la Monaco du Nord.

En marge de ce festival des actions sont lancées pour que ces mêmes produits issus de la pêche granvillaise soient valorisés.

Les explications de Loic Houssard, président de la CCI centre et sud Manche...