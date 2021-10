Lisieux. Sa bulle pour les restos fait le buzz dans le monde entier 

Originaire de Lisieux, le designer Christophe Gernignon a inventé le 'plex'eat'. Ce dôme transparent permet aux restaurateurs d'accueillir des clients en toute sécurité, pendant l'épidémie de Covid-19. "J'ai vu sur internet des choses qui ressemblaient à des parloirs de prison. Moi qui aime bien les restaurants, je n'avais pas envie de me retrouver dans cette situation !", explique l'innovateur. Inspirée d'un fauteuil vu dans un concept store en Thaïlande, sa création est fabriquée à partir de plexiglas. Pour le moment, Christophe Gergnigon n'a pas encore estimé le coût de la fabrication, mais il souhaite une production "made in France". Même si son invention n'est encore qu'au stade de prototype, le créateur a déjà reçu des demandes de France, de Nouvelle-Zélande, du Canada, du Mexique, des Etats-Unis. "On me le demande pour autre chose que les restaurants. Une bijouterie m'a dit : 'pour présenter nos bagues, c'est plus joli'. On peut voir la main de la cliente c'est quand même plus facile", raconte le designer.