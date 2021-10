Météo du lundi 24 septembre

En fin de nuit et début de journée, les pluies orageuses s'étireront du nord du Languedoc au Lyonnais, à la Franche-Comté et jusqu'en Lorraine. On attend des pluies temporairement fortes et un risque de grêle en début de matinée autour de la basse vallée du Rhône.



Les pluies se décaleront rapidement vers l'est en perdant un peu d'intensité, elles s'étireront de l'Alsace aux Alpes en fin d'après-midi.

Après ce passage pluvieux, le temps sera plus frais, le ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le vent tournera à l'ouest, il dégagera le ciel près de la Méditerranée.



Plus à l'ouest le temps sera également agité le matin avec un vent de sud-ouest assez fort et des averses essentiellement du Massif central au centre et au nord, fréquentes au nord de la Seine.



L'après-midi le temps sera plus sec, les éclaircies plus larges et les ondées se limiteront au relief.



Sur le nord-ouest en revanche, l'accalmie sera de courte durée. Le ciel se chargera dès la mi-journée sur la pointe bretonne avec l'arrivée de nouvelles pluies orageuses, qui gagneront la Basse-Normandie et les Pays-de-Loire l'après-midi puis le centre et le nord en soirée.



Le vent d'ouest soufflera très fort sur la côte aquitaine avec des rafales à plus de 100 km/h le matin, 60/70 dans l'intérieur, 80/90 sur le littoral plus au nord. Il diminuera l'après-midi mais restera modéré sur une moitié nord-ouest du pays.



Les températures minimales iront de 11 à 18 degrés de la Bretagne à la Méditerranée.



Les maximales seront en forte baisse avec 16 à 19 degrés sur le quart nord-ouest, 19 à 23 en général ailleurs, 23 à 25 sur les régions méditerranéennes, encore 25 à 28 degrés en Corse malgré un ciel mitigé et un vent d'ouest assez fort.